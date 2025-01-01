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कैथल में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष ज्योति सैनी, पूर्व मंत्री कमलेश ढांडा, पूर्व विधायक लीला राम, पूर्व विधायक कुलवंत बाजीगर, नगर परिषद चेयरपर्सन सुरभि गर्ग और सांसद प्रतिनिधि रविंदर धीमान विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए।अमृत फार्मेसी शुरू होने से मरीजों को अस्पताल परिसर में ही दवाइयां, इम्प्लांट्स और सर्जिकल उपकरण एमआरपी से 50 प्रतिशत तक की छूट पर उपलब्ध होंगे। इनमें कैंसर, हृदय रोग और किडनी सहित गंभीर बीमारियों के उपचार में इस्तेमाल होने वाली महंगी ब्रांडेड दवाइयां भी शामिल हैं। इससे मरीजों को निजी मेडिकल स्टोरों से महंगी दवाइयां खरीदने की परेशानी से राहत मिलेगी और इलाज पर होने वाला खर्च कम होगा।भाजपा जिला अध्यक्ष ज्योति सैनी ने कहा कि अमृत फार्मेसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए राहत का माध्यम बनेगी। महंगी दवाइयों के कारण कई परिवारों पर आर्थिक बोझ बढ़ जाता है। ऐसे में अस्पताल परिसर में ही कम कीमत पर दवाइयां मिलने से उन्हें काफी लाभ होगा।