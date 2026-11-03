Karnal News: तेज रफ्तार कार की चपेट में आए तीन वाहन हादसे में स्कूटर सवार भाई-बहन गंभीर घायल
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 02:49 AM IST
Updated Tue, 03 Nov 2026 02:49 AM IST
विज्ञापन
जुंडला। करनाल-असंध मार्ग पर चिड़ाव मोड़ के नजदीक कार ने तीन वाहनों को टक्कर मार दी। हादसे में स्कूटी सवार भाई-बहन अनिल और ज्योति गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों की बाजू और टांग में फ्रैक्चर हो गया।
एक बाइक सवार युवक भी घायल हुआ। पुलिस ने कार चालक को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। हादसा कार चालक के बस को क्रॉस करते समय हुआ। प्रत्यक्षदर्शी जुंडला निवासी संदीप के अनुसार, कार काफी तेज रफ्तार में थी। कार चालक ने पहले एक बाइक को साइड से टक्कर मारी।
इसके बाद उल्टी दिशा में जाकर दूसरी बाइक को टक्कर मार दी। फिर सामने से अपनी दिशा में आ रही स्कूटर को चपेट में ले लिया। स्कूटर पर चिड़ाव निवासी अनिल उर्फ आशीष अपनी बहन ज्योति के साथ सवार थे। दोनों सड़क पर गिर गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
एक बाइक सवार युवक भी घायल हुआ। पुलिस ने कार चालक को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। हादसा कार चालक के बस को क्रॉस करते समय हुआ। प्रत्यक्षदर्शी जुंडला निवासी संदीप के अनुसार, कार काफी तेज रफ्तार में थी। कार चालक ने पहले एक बाइक को साइड से टक्कर मारी।
विज्ञापन
इसके बाद उल्टी दिशा में जाकर दूसरी बाइक को टक्कर मार दी। फिर सामने से अपनी दिशा में आ रही स्कूटर को चपेट में ले लिया। स्कूटर पर चिड़ाव निवासी अनिल उर्फ आशीष अपनी बहन ज्योति के साथ सवार थे। दोनों सड़क पर गिर गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। संवाद
विज्ञापन