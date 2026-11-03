Karnal News: तेज रफ्तार कार की चपेट में आए तीन वाहन हादसे में स्कूटर सवार भाई-बहन गंभीर घायल

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एक बाइक सवार युवक भी घायल हुआ। पुलिस ने कार चालक को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। हादसा कार चालक के बस को क्रॉस करते समय हुआ। प्रत्यक्षदर्शी जुंडला निवासी संदीप के अनुसार, कार काफी तेज रफ्तार में थी। कार चालक ने पहले एक बाइक को साइड से टक्कर मारी।इसके बाद उल्टी दिशा में जाकर दूसरी बाइक को टक्कर मार दी। फिर सामने से अपनी दिशा में आ रही स्कूटर को चपेट में ले लिया। स्कूटर पर चिड़ाव निवासी अनिल उर्फ आशीष अपनी बहन ज्योति के साथ सवार थे। दोनों सड़क पर गिर गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। संवाद