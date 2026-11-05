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Karnal News: ब्याना में गैस सिलेंडर में आग लगने से व्यक्ति झुलसा

Thu, 05 Nov 2026 11:41 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 11:41 PM IST
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A person was burnt in a gas cylinder fire in Byana.
 इंद्री ब्याना गांव में आग लगने से जला सामान। संवाद
इंद्री। ब्याना गांव में वीरवार सुबह गैस सिलेंडर से गैस के रिसाव के कारण घर में आग लग गई। हादसे में सोनी नामक व्यक्ति झुलस गया, जबकि घर में रखा लाखों रुपये का सामान राख हो गया। आग बुझाने के प्रयास के दौरान सोनी का चेहरा झुलस गया। आग इतनी तेजी से फैली कि परिवार के सदस्यों को घर से बाहर निकलकर जान बचानी पड़ी। घायल सोनी को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
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परिवार के अनुसार, वीरवार सुबह सोनी के पिता चाय बनाने के लिए रसोई में गए थे। उन्होंने गैस चालू करने के लिए माचिस की तिल्ली जलाई तो अचानक सिलेंडर में आग लग गई। पड़ोसियों ने पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास किया लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। आग की तपिश से घर की छत पर लगी सीलिंग भी गिर गई। घर में रखा फर्नीचर, फ्रिज, एलसीडी, मंदिर और कपड़े पूरी तरह जल गए। घर के मालिक सोनी के अनुसार, आग लगने से लाखों रुपये का नुकसान हुआ है।
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डायल 112 पर नहीं हुई कॉल रिसीव
परिवार ने पहले डायल 112 पर सूचना देने का प्रयास किया लेकिन कॉल रिसीव नहीं होने के बाद दमकल विभाग को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
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