Karnal News: 33 देशों की 36 महिलाओं का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा एनडीआरआई
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 20 Nov 2026 01:05 AM IST
Updated Fri, 20 Nov 2026 01:05 AM IST
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करनाल। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान (एनडीआरआई) में बुधवार को 33 देशों की 36 महिला पेशेवर पदाधिकारियों का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा। 21वीं सदी की महिला पेशेवरों के लिए नेतृत्व विषय पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत प्रतिनिधिमंडल ने संस्थान की अनुसंधान गतिविधियों, डेयरी तकनीकों और वैज्ञानिक सुविधाओं को करीब से जाना।
एनडीआरआई के निदेशक डॉ. धीर सिंह ने नवनिर्मित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भवन में प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया। प्रतिनिधिमंडल को एनडीआरआई की ओर से विकसित उच्च दुग्ध उत्पादक करन फ्राइज मवेशी के बारे में बताया गया। इसके साथ ही पशु क्लोनिंग और जीन संपादन जैसी उन्नत प्रजनन जैवप्रौद्योगिकी पर भी जानकारी दी गई। प्रतिनिधियों ने पशुधन फार्म, मॉडल डेयरी प्लांट और दूध गुणवत्ता परीक्षण सुविधाओं का दौरा किया।
इन देशों की महिलाएं रहीं शामिल
प्रतिनिधिमंडल में एंटीगुआ और बारबुडा, अर्जेंटीना, आर्मेनिया, बोत्सवाना, कैमरून, कोलंबिया, क्यूबा, इक्वाडोर, घाना, ग्वाटेमाला, गिनी, जॉर्डन, कजाखस्तान, केन्या, लेबनान, लाइबेरिया, मलावी, मालदीव, माली, मॉरीशस, मंगोलिया, मोजांबिक, म्यांमार, नाइजर, नाइजीरिया, पनामा, पेरू, सिएरा लियोन, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, वियतनाम, जाम्बिया और जिम्बाब्वे की महिला पदाधिकारी शामिल थीं।
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एनडीआरआई के निदेशक डॉ. धीर सिंह ने नवनिर्मित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भवन में प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया। प्रतिनिधिमंडल को एनडीआरआई की ओर से विकसित उच्च दुग्ध उत्पादक करन फ्राइज मवेशी के बारे में बताया गया। इसके साथ ही पशु क्लोनिंग और जीन संपादन जैसी उन्नत प्रजनन जैवप्रौद्योगिकी पर भी जानकारी दी गई। प्रतिनिधियों ने पशुधन फार्म, मॉडल डेयरी प्लांट और दूध गुणवत्ता परीक्षण सुविधाओं का दौरा किया।
विज्ञापन
इन देशों की महिलाएं रहीं शामिल
प्रतिनिधिमंडल में एंटीगुआ और बारबुडा, अर्जेंटीना, आर्मेनिया, बोत्सवाना, कैमरून, कोलंबिया, क्यूबा, इक्वाडोर, घाना, ग्वाटेमाला, गिनी, जॉर्डन, कजाखस्तान, केन्या, लेबनान, लाइबेरिया, मलावी, मालदीव, माली, मॉरीशस, मंगोलिया, मोजांबिक, म्यांमार, नाइजर, नाइजीरिया, पनामा, पेरू, सिएरा लियोन, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, वियतनाम, जाम्बिया और जिम्बाब्वे की महिला पदाधिकारी शामिल थीं।
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