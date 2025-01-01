फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Karnal News ›   850 sisters tied Rakhis to Rampratap Gupta at the ceremony.

Karnal News: समारोह में 850 बहनों ने बांधी रामप्रताप गुप्ता को राखी

Sat, 29 Aug 2026 12:50 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 12:50 AM IST
विज्ञापन
850 sisters tied Rakhis to Rampratap Gupta at the ceremony.
रक्षाबंधन समारोह में मंच पर रामप्रताप गुप्त व महिलाएं। स्वयं
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

कैथल। अग्रवाल युवा सभा कैथल की महिला इकाई की ओर से सत्कार पैलेस में रक्षाबंधन समारोह आयोजित किया गया। स्कृतिक प्रस्तुतियों, गीत-संगीत, धार्मिक प्रसंगों और लक्की ड्रॉ ने कार्यक्रम को आकर्षक बना दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ गणेश वंदना से हुआ, जिसकी प्रस्तुति बबीता अग्रवाल ने दी। इसके बाद महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम शुरू किया गया।

समारोह का मुख्य आकर्षण 850 बहनों की ओर से अग्रवाल युवा सभा के प्रधान रामप्रताप गुप्ता को राखी बांधना रहा। रामप्रताप गुप्ता की ओर से बहनों के लिए प्रस्तुत गीत ने माहौल को भावुक कर दिया। कार्यक्रम में दीक्षा गर्ग, सुमन गर्ग, शिल्पा बंसल, राधा सहगल, कोमल जैन, मनीषा अग्रवाल और साधना गर्ग ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं। हरियाणवी कलाकार कशिश की प्रस्तुति भी आकर्षण का केंद्र रही। पौराणिक कथाओं पर आधारित प्रश्न पूछकर बच्चों और महिलाओं को जानकारी दी गई। दस लक्की ड्रॉ निकाले गए और विजेताओं को उपहार दिए गए। सभा की महिला इकाई की सक्रिय सदस्यों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। महासचिव मोहनलाल गुप्ता, संयोजक मनोज बंसल, सह सचिव हिमांशु गोयल, धर्मवीर गर्ग, विक्की गोयल, लाजपत सिंगला, हैप्पी सिंगला आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन

रक्षाबंधन समारोह में मंच पर रामप्रताप गुप्त व महिलाएं। स्वयं

रक्षाबंधन समारोह में मंच पर रामप्रताप गुप्त व महिलाएं। स्वयं

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed