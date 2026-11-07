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Karnal News: चार आरोपियों से 12 मोटरसाइकिलें बरामद

Sat, 07 Nov 2026 02:10 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 02:10 AM IST
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12 motorcycles recovered from four accused
पुलिस की गिरफ्त में बाइक चोरी करने वाले आरोपी संवाद
करनाल। वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले चार आरोपियों को एंटी ऑटो थेफ्ट सीआईए-1 की टीम ने गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से चोरी की 12 मोटरसाइकिलें बरामद हुईं। बरामद मोटरसाइकिलों में 10 करनाल जिले की और एक कुरुक्षेत्र की बताई जा रही है।
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एंटी ऑटो थेफ्ट सीआईए-1 प्रभारी सुरेश कुमार गहलावत ने बताया कि इसके लिए तीन टीमें गठित की गईं थीं। पहली टीम ने जांच अधिकारी दलीप सिंह के नेतृत्व में सेक्टर-16 करनाल के पास गांव ललयाणी निवासी सौरभ और रोहित को काबू किया। दूसरी टीम ने जांच अधिकारी ऋषिपाल के नेतृत्व में नीलोखेड़ी निवासी अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार किया। तीसरी टीम ने जांच अधिकारी सुखमहेंद्र सिंह के नेतृत्व में गांव डाचर निवासी विशाल को गिरफ्तार किया। चारों को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया। ब्यूराे
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