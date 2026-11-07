Karnal News: चार आरोपियों से 12 मोटरसाइकिलें बरामद

विज्ञापन



एंटी ऑटो थेफ्ट सीआईए-1 प्रभारी सुरेश कुमार गहलावत ने बताया कि इसके लिए तीन टीमें गठित की गईं थीं। पहली टीम ने जांच अधिकारी दलीप सिंह के नेतृत्व में सेक्टर-16 करनाल के पास गांव ललयाणी निवासी सौरभ और रोहित को काबू किया। दूसरी टीम ने जांच अधिकारी ऋषिपाल के नेतृत्व में नीलोखेड़ी निवासी अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार किया। तीसरी टीम ने जांच अधिकारी सुखमहेंद्र सिंह के नेतृत्व में गांव डाचर निवासी विशाल को गिरफ्तार किया। चारों को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया। ब्यूराे विज्ञापन

एंटी ऑटो थेफ्ट सीआईए-1 प्रभारी सुरेश कुमार गहलावत ने बताया कि इसके लिए तीन टीमें गठित की गईं थीं। पहली टीम ने जांच अधिकारी दलीप सिंह के नेतृत्व में सेक्टर-16 करनाल के पास गांव ललयाणी निवासी सौरभ और रोहित को काबू किया। दूसरी टीम ने जांच अधिकारी ऋषिपाल के नेतृत्व में नीलोखेड़ी निवासी अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार किया। तीसरी टीम ने जांच अधिकारी सुखमहेंद्र सिंह के नेतृत्व में गांव डाचर निवासी विशाल को गिरफ्तार किया। चारों को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया। ब्यूराे

करनाल। वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले चार आरोपियों को एंटी ऑटो थेफ्ट सीआईए-1 की टीम ने गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से चोरी की 12 मोटरसाइकिलें बरामद हुईं। बरामद मोटरसाइकिलों में 10 करनाल जिले की और एक कुरुक्षेत्र की बताई जा रही है।