Kaithal News: काम पर लौटे कर्मचारी, पहले दिन सड़कों से 150 टन कचरा उठाया

विज्ञापन

--

--

--

--

--

--

कैथल। शहर में 37 दिन से चल रही सफाई कर्मचारियों की हड़ताल खत्म होने के बाद शनिवार को कर्मचारी काम पर लौट आए। नगर परिषद के करीब 600 कर्मचारी लंबे समय से कार्यालय परिसर में धरने पर बैठे थे। हड़ताल खत्म होते ही कर्मचारियों ने शहर की सड़कों और गलियों में सफाई शुरू कर दी। पहले ही दिन अलग-अलग स्थानों से करीब 150 टन कचरा उठाया गया।कर्मचारियों के काम पर लौटने के बाद शहर में सफाई व्यवस्था पटरी पर लौटती नजर आई। लंबे समय से सफाई नहीं होने के कारण कई स्थानों पर कचरे के ढेर लगे हुए थे। शनिवार को कर्मचारियों ने अंबाला रोड, ढांड रोड, करनाल रोड, पुराने बस अड्डे के आसपास, जाट स्कूल के पास, छात्रावास रोड, न्यू करनाल रोड और जींद रोड समेत कई स्थानों से कचरा उठाया। सफाई कर्मचारियों ने पहले उन क्षेत्रों में काम शुरू किया, जहां लंबे समय से कचरा जमा होने के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।बदबू से लोग परेशान, बीमारी का बना था खतराहड़ताल के कारण शहर में जगह-जगह कचरा जमा होने से लोगों को परेशानी हो रही थी। कचरे के ढेर से उठने वाली बदबू के कारण आसपास रहने वाले लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो रहा था। लोगों में गंदगी के कारण बीमारी फैलने का खतरा भी बना हुआ था। अब सफाई शुरू होने से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। कर्मचारी नेता शिवचरण ने बताया कि सफाई कर्मचारी काम पर लौट आए हैं। शहर की सफाई व्यवस्था को सामान्य करने के लिए कर्मचारी रविवार को भी काम करेंगे।