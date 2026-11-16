Kaithal News: उगते सूर्य को अर्घ्य देकर महिलाओं ने खोला 36 घंटे का निर्जला व्रत

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सुबह पूजा के दौरान तालाब पर श्रद्धालुओं की भीड़ रही। महिलाओं ने पारंपरिक तरीके से सजे सूप और दलिया में फल, प्रसाद व अन्य पूजा सामग्री रखकर सूर्य देव को अर्घ्य दिया। इससे पहले रविवार शाम को महिलाओं ने डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर पूजा की थी। शनिवार को खरना का प्रसाद ग्रहण करने के बाद उन्होंने 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू किया था। इस दौरान व्रती महिलाओं ने अन्न और जल का त्याग कर पूरी श्रद्धा के साथ छठी मैया की आराधना की।रातभर भजनों पर झूमते रहे श्रद्धालु...छठ महोत्सव के दौरान रविवार रात को भंडारे के बाद जागरण का आयोजन किया गया। इसमें भोजपुरी गायकों ने छठी मैया के भजनों और धार्मिक गीतों की प्रस्तुतियां देकर समां बांध दिया। श्रद्धालु रातभर भजनों पर झूमते और छठी मैया के जयकारे लगाते रहे। पूरे आयोजन के दौरान भक्तिमय माहौल बना रहा।पूर्वांचल जन विकास मंच कैथल के प्रधान सेवक जयकृष्ण राय ने बताया कि 11वां छठ महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। हजारों श्रद्धालुओं ने इसमें भाग लेकर सूर्य देव को अर्घ्य दिया और छठी मैया की पूजा की। सोमवार सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही चार दिवसीय महोत्सव का समापन हुआ। इस अवसर पर महासचिव साहिद आलम, उपप्रधान धनंजय सिंह व अशोक मेहतो, कोषाध्यक्ष अशोक कुमार सहित अनेक श्रद्धालु मौजूद रहे।बच्चों और परिवार की खुशहाली के लिए रखती हैं व्रत...व्रती महिलाओं मनीषा, रजनी, सरिता और काजल ने बताया कि छठ का पर्व उनके लिए आस्था और परिवार के प्रति समर्पण का प्रतीक है। पति, बच्चों और परिवार की खुशहाली के लिए वे पूरी श्रद्धा से निर्जला व्रत रखती हैं।