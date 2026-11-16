Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kaithal News ›   60-year-old woman contracts chikungunya; third case in the district

Kaithal News: 60 वर्षीय महिला को चिकनगुनिया, जिले में तीसरा मामला

Mon, 16 Nov 2026 11:41 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 11:41 PM IST
विज्ञापन
60-year-old woman contracts chikungunya; third case in the district
कैथल। जिले में चिकनगुनिया का तीसरा मामला सामने आया है। मॉडल टाउन-जींद रोड निवासी 60 वर्षीय महिला चिकनगुनिया से संक्रमित मिली। महिला की चंडीगढ़ में जांच हुई थी, जहां रिपोर्ट में संक्रमण की पुष्टि हुई। महिला का चंडीगढ़ में पहले से ही उपचार चल रहा है। इससे पहले गांव मंडी सादरा और मॉडल टाउन अंबाला रोड पर चिकनगुनिया के एक-एक मामले की पुष्टि हो चुकी है। सोमवार को स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट में नए मामले के साथ जिले में चिकनगुनिया के कुल मरीजों की संख्या तीन हो गई है।
विज्ञापन

स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार इस सीजन में डेंगू के भी 20 मामले सामने आ चुके हैं। सोमवार को 11 नए सैंपल लिए गए। जिले में अब तक डेंगू जांच के लिए 1350 सैंपल लिए जा चुके हैं। उप सिविल सर्जन डॉ. नीरज मंगला ने बताया कि नवंबर तक मौसम मच्छरों के पनपने के अनुकूल रहता है। घरों में और आसपास पानी जमा न होने दें। बुखार, सिरदर्द व जोड़ों में तेज दर्द होने पर खुद दवा लेने के बजाय डॉक्टर से जांच करवाएं।
विज्ञापन

10851 घरों की जा चुकी जांच

स्वास्थ्य विभाग की टीमें मच्छरों के लार्वा की जांच और लोगों को जागरूक करने के लिए लगातार अभियान चला रही हैं। सोमवार तक विभाग की टीमों ने 10851 घरों और 19629 पानी के कंटेनरों की जांच की। इस दौरान 28 स्थानों पर लार्वा मिला। अब तक 4186 चालान और नोटिस जारी किए गए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed