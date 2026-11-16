Kaithal News: बिजली निगम के अधिकारियों के खिलाफ छठे दिन भी किया प्रदर्शन

इसकी अध्यक्षता यूनिट प्रधान संदीप सैनी ने की, जबकि मंच संचालन सब यूनिट प्रधान सुदर्शन कुमार ने किया। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि अधिकारियों ने पहले बैठकों में उनकी समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब अपने वादों से पीछे हट रहे हैं। यूनियन ने मांग की कि सहायक लाइनमैनों से कार्यालयों में लिपिक का काम लेने के बजाय उन्हें फील्ड में लगाया जाए। इसके अलावा चीका उपमंडल कार्यालय में ऑनलाइन स्थानांतरण नीति के तहत नियुक्त कनिष्ठ तकनीकी कर्मचारी को मंडल कार्यालय में बैठाने पर भी विरोध जताया। कर्मचारियों ने मंडल कार्यालय में समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने और वर्षों से लंबित विभागीय कार्यों को पूरा करने की मांग उठाई। यूनिट प्रधान संदीप सैनी ने चेतावनी दी कि मांगों का जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन तेज किया जाएगा। इस दौरान अनुज, प्रदीप, विनोद, रामनिवास, मनीष सहित अनेक कर्मचारी मौजूद रहे।