Kaithal News: समाधान शिविर में सीटीएम ने सुनीं लोगों की समस्याएं

शिविर में ऋषि नगर के वार्ड नंबर-9 की गली नंबर-5 के निवासियों ने नालियां जाम होने और गंदे पानी की निकासी नहीं होने की शिकायत रखी। लोगों ने बताया कि गंदा पानी सड़क पर फैलने से आवागमन में परेशानी हो रही है। इस शिकायत को कार्रवाई के लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के पास भेजा गया। गांव जाखौली निवासी संतोष ने इंतकाल में नाम की त्रुटि ठीक करवाने की मांग की। कैथल निवासी पवन गर्ग ने वसीका के अनुसार जमीन का इंतकाल दुरुस्त करवाने के लिए शिकायत दी। दोनों मामलों को जांच और आगामी कार्रवाई के लिए जिला राजस्व अधिकारी कार्यालय भेजा गया।