संगोष्ठी में प्रो. अनायत ने मानव सभ्यता के विकास में भाषा, मौखिक परंपरा, मुद्रण, इंटरनेट और कृत्रिम बुद्धिमत्ता की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि आधुनिक समय में पुस्तकालयों को भौतिक और डिजिटल सुविधाओं के समन्वय से फिजिटल स्वरूप में विकसित करना जरूरी है। शिक्षा और शोध के क्षेत्र में पुस्तकालयों की भूमिका आज भी महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों और शोधार्थियों में पुस्तकों के प्रति रुचि बढ़ाना और स्वाध्याय की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना रहा। इस दौरान पुस्तक प्रदर्शनी भी लगाई गई जिसमें प्राचीन एवं दुर्लभ ग्रंथों, भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़े साहित्य और नवीन शोध पुस्तकों को प्रदर्शित किया गया।