विज्ञापन

आग लगने की इस घटना से पराली का कारोबार करने वाले व्यक्ति को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। गांव हाबड़ी निवासी तख्त सिंह ने बताया कि वह पिछले करीब पांच वर्षों से पराली की गांठें बनाने और उनके व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। मंगलवार देर रात किसी शरारती तत्व की ओर से पराली के स्टॉक में आग लगाए जाने की आशंका है। रात करीब दो बजे उनके भाई ने स्टॉक से आग की ऊंची लपटें उठती देखीं। उन्होंने तुरंत इसकी सूचना दमकल विभाग और पुलिस को दी। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का अभियान शुरू किया।दमकल विभाग की गाड़ियों के पहुंचने तक आग काफी बड़े हिस्से में फैल चुकी थी और भारी मात्रा में पराली जलकर राख हो गई थी। आग की चपेट में पराली की गांठों से लदे दो ट्राले भी आ गए, जो पूरी तरह जल गए। तख्त सिंह के अनुसार आग से करीब एक करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि दमकल विभाग के कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यदि समय रहते आग को नियंत्रित नहीं किया जाता तो यह आसपास के क्षेत्र में फैल सकती थी और नुकसान कई करोड़ रुपये तक पहुंच सकता था। आग लगने के कारणों और किसी शरारती तत्व की संलिप्तता की जांच की मांग की गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।