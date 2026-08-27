Kaithal News: कैथल में दो एसपीओ बर्खास्त, ईएचसी निलंबित

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24 अगस्त की रात हुई इस घटना में डायल 112 की गाड़ी में एसपीओ जागीर सिंह, एसपीओ सुखविंद्र और ईएचसी दीपक सवार थे। पुलिस ने तीनों के खिलाफ बीएनएस की धारा 281, 125ए, 54 और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी।घटना का वीडियो भी सामने आया था। वीडियो में एक युवक पुलिसकर्मी से शराब पीकर वाहन चलाने के बारे में सवाल करता दिखाई दे रहा है। सूचना मिलने के बाद सीवन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों कर्मचारियों को अपने साथ ले गई थी।