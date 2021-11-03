फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kaithal News ›   Two more suspects from a gang involved in wire theft have been caught.

Kaithal News: तार चोरी करने वाले गिरोह के दो और आरोपी पकड़े

Sun, 25 Oct 2026 12:04 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 25 Oct 2026 12:04 AM IST
विज्ञापन
Two more suspects from a gang involved in wire theft have been caught.
कैथल। जिले के राजौंद थाना क्षेत्र के गांव नंदकरण माजरा में खेतों से ट्यूबवेल की केबल तार चोरी करने के मामले में एंटी नारकोटिक सेल ने दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में जींद के अपोलो रोड निवासी अमन उर्फ बच्ची और गांव दालमवाला निवासी मोहित है।
विज्ञापन

पुलिस ने दोनों के कब्जे से चोरी की 83 फीट केबल तार बरामद की है। इस मामले में पुलिस पहले ही दो आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। दोनों नए आरोपियों को न्यायालय के आदेश पर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।
विज्ञापन

कई किसानों के खेतों से चोरी की थी केबल : पुलिस प्रवक्ता प्रवीण श्योकंद ने बताया कि गांव नंदकरण माजरा निवासी शमशेर सिंह ने शिकायत दी थी कि 29 सितंबर की रात उसके खेत से ट्यूबवेल की केबल तार चोरी हो गई थी।
विज्ञापन
विज्ञापन

आसपास पता करने पर सामने आया कि गांव के अन्य किसानों के ट्यूबवेलों से भी केबल तार चोरी हुई है। शिकायत के अनुसार सुमित, बलविंद्र, बलवंत, सुरेश, जगजीत, छतरपाल, शमशेर और रामनिवास के खेतों से भी तार चोरी होने की घटनाएं हुई थीं। शिकायत के आधार पर थाना राजौंद में प्राथमिकी दर्ज की थी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed