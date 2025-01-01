फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kaithal News ›   Motorcyclist killed in road accident; companion injured

Kaithal News: सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत, साथी घायल

Sun, 25 Oct 2026 01:08 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 25 Oct 2026 01:08 AM IST
विज्ञापन
Motorcyclist killed in road accident; companion injured
पिहोवा। कुलदीप सिंह  फाइल फोटो
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

पिहोवा। नेशन हाईवे 152 पर गांव भट्ट माजरा के समीप हादसे में बाइक सवार 33 वर्षीय कुलदीप सिंह वासी गांव ताहरपुर जिला यमुनानगर की मौत हो गई जबकि उसका साथी शुभम गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा ट्रैक्टर-ट्राली की टक्कर से हुआ।
थाना एसएचओ का कार्यभार संभाल रहे रोहित कुमार ने बताया कि जानकारी के मुताबिक, कुलदीप सिंह अपनी ससुराल गांव जुरासी कलां आया हुआ था। उसके साथ दोस्त शुभम भी था। वे दोनों बाइक पर सवार लौटने के लिए शुक्रवार देर रात को निकले थे। जैसे ही गांव भट्ट माजरा के पास पहुंचे तो एक ट्रैक्टर-ट्राली ने उन्हें टक्कर मार दी। इसमें डेंटिंग पेंटिंग का काम करने वाले कुलदीप को ज्यादा चोटें आईं और दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया तो वहां कुलदीप को मृत घोषित कर दिया।
विज्ञापन

जानकारी के अनुसार, करीब 10 साल पहले कुलदीप की शादी हुई थी और उसके दो बेटे हैं। रोहित कुमार ने बताया कि कुलदीप के शव का पोस्टमार्टम कराया गया है जबकि आरोपी ट्रैक्टर चालक की तलाश की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed