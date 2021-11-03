एसआईआर : 1.17 लाख नोटिसों का निपटान

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ऐसे में उनके वोट कटने का संकट गहरा सकता है। जिले में कुल 1 लाख 19 हजार 960 मतदाताओं को विभिन्न विसंगतियों और नो मैपिंग श्रेणियों में नोटिस जारी किए गए थे। इनमें से अब तक 1 लाख 17 हजार 139 नोटिसों का निपटान किया जा चुका है जबकि 2821 नोटिसों का निपटान होना शेष है। इन्हें पूरा करने के लिए प्रशासन और बीएलओ जुटे हुए हैं। वहीं लंबित नोटिसों, सुनवाई, फॉर्म-6, 7 व 8 और अन्य संबंधित कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने पर जोर दिया जा रहा है।अंतिम मतदाता सूची 6 को : एसआईआर में 28 अक्तूबर के बाद 6 नवंबर को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। डीसी अपराजिता ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि शेष नोटिसों पर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए उनका शीघ्र निपटान किया जाए। सभी कार्यों की नियमित समीक्षा करें और लंबित मामलों की स्थिति पर लगातार नजर रखें।यदि किसी राजनीतिक दल या उसके प्रतिनिधि की ओर से मतदाता सूची या पुनरीक्षण प्रक्रिया से संबंधित कोई जानकारी मांगी जाती है, तो नियमानुसार आवश्यक जानकारी उपलब्ध करवाई जाए। उन्होंने मतदाताओं से भी अपील की कि वे अपने बूथ लेवल अधिकारी को भारत निर्वाचन आयोग की ओर से निर्धारित आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध करवाएं, ताकि उनके मामलों का समय पर निपटान हो सके और अंतिम मतदाता सूची में उनका नाम शामिल किया जा सके।जिला निर्वाचन अधिकारी व डीसी अपराजिता विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत मतदाता सूची के शुद्धिकरण कार्य की लगातार समीक्षा कर रही हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी लंबित मामलों का जिम्मेदारी व पारदर्शिता के साथ निर्धारित समय सीमा में निपटान सुनिश्चित किया जाए।