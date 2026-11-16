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Kaithal News: गांव स्यों माजरा में 11.48 लाख से बनेंगी दो गलियां

Mon, 16 Nov 2026 11:49 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 11:49 PM IST
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Two lanes will be constructed in Syon Majra village at a cost of 11.48 lakh.
गली के निर्माण कार्य का शुभारंभ करते हुए पूर्व विधायक कुलवंत बाजीगर। विज्ञ​प्ति
गुहला-चीका। गांव स्यों माजरा में गुहला के पूर्व विधायक कुलवंत बाजीगर ने दो गलियों के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इनमें जगतार सिंह के घर मुख्य फिरनी से इस्सर सिंह के घर तक बनने वाली गली पर 6.86 लाख रुपये तथा मेन रोड से गुरजिंदर सिंह के घर तक बनने वाली गली पर 4.62 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। दोनों विकास कार्यों पर कुल 11 लाख 48 हजार रुपये की लागत आएगी।
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पूर्व विधायक ने कहा कि इन गलियों के निर्माण से ग्रामीणों को आवागमन में सुविधा मिलेगी और गांव की आंतरिक सड़क व्यवस्था बेहतर होगी। ग्रामीण विकास का वास्तविक लाभ तभी है, जब गांव के प्रत्येक हिस्से तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचें। सरकार की योजनाओं के माध्यम से गांवों में सडक़, गली और अन्य आधारभूत सुविधाओं को लगातार बेहतर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना और गांवों को विकास की मुख्यधारा से जोडऩा सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। इसी दिशा में हरियाणा ग्रामीण विकास योजना के तहत क्षेत्र के गांवों में करोड़ों रुपये के विकास कार्य करवाए जा रहे हैं।

गली के निर्माण कार्य का शुभारंभ करते हुए पूर्व विधायक कुलवंत बाजीगर। विज्ञप्ति

गली के निर्माण कार्य का शुभारंभ करते हुए पूर्व विधायक कुलवंत बाजीगर। विज्ञप्ति

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