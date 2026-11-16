Kaithal News: बीरमती ने लिंगानुपात सुधारने से सामाजिक कुरीतियों तक के खिलाफ छेड़ी मुहिम

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बीरमती देवी ने 13 जुलाई 1993 को मल्टी परपज हेल्थ वर्कर (फीमेल) के रूप में मेवात जिले के पुनहाना से अपने कॅरिअर की शुरुआत की। वर्ष 1995 में उन्होंने कलायत सीएचसी में कार्यभार संभाला। इसके बाद गांव चौशाला में लगातार 10 साल तक सेवाएं दीं। उन्होंने क्योड़क और तितरम में भी ग्रामीणों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया। तितरम गांव में उनके प्रयासों के दौरान लिंगानुपात 900-950 से बढ़कर 1000-1100 तक पहुंचा। इसी तरह कलायत उपमंडल के गांव कैलरम में करीब 10 साल की सेवाओं के दौरान लिंगानुपात 950 से बढ़कर 1050 तक पहुंच गया। बीरमती देवी इस बदलाव का श्रेय अपनी टीम और ग्रामीणों के सहयोग को देती हैं। उनके प्रयासों से कई गांवों में बेटी के जन्म पर भी कुआं पूजन जैसी परंपराएं शुरू हुईं, जो पहले मुख्य रूप से बेटे के जन्म पर निभाई जाती थीं।कोरोना काल में भी नहीं मानी हार...बीरमती देवी ने दहेज प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ भी जागरूकता अभियान चलाए। कोरोना महामारी के दौरान जब अफवाहों के कारण लोग टीकाकरण से बच रहे थे, तब उन्होंने विरोध के बावजूद लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान उपस्वास्थ्य केंद्र को नुकसान पहुंचाने पहुंचे लोगों को भी उन्होंने समझदारी से समझाया और उनका विश्वास जीता। उनकी सेवाओं और कार्यक्षमता को देखते हुए अक्टूबर 2024 में उन्हें हेल्थ इंस्पेक्टर के पद पर पदोन्नति मिली। वर्तमान में वह गांव बात्ता के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सुपरवाइजर के रूप में सेवाएं दे रही हैं।