Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kaithal News ›   Mist has begun to set in during the mornings and evenings, and a chill is starting to be felt.

Kaithal News: सुबह-शाम छाने लगी धुंध, होने लगा ठंड का अहसास

Mon, 16 Nov 2026 11:56 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 11:56 PM IST
विज्ञापन
Mist has begun to set in during the mornings and evenings, and a chill is starting to be felt.
सोमवार सुबह के समय मौसम का दृश्य। संवाद
कैथल। जिले में मौसम का मिजाज बदलने लगा है। तापमान में गिरावट के साथ सुबह और शाम ठंड का असर बढ़ गया है। सुबह के समय हल्की धुंध भी छाने लगी है। सोमवार को जिले में अधिकतम तापमान 28 डिग्री और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
विज्ञापन

दिन में धूप निकलने से लोगों को राहत मिल रही है, लेकिन सुबह घरों से निकलते समय और शाम को ठंड महसूस होने लगी है। मौसम में आए इस बदलाव को गेहूं की बिजाई और फसल के शुरुआती विकास के लिए फायदेमंद माना जा रहा है।
विज्ञापन

किसानों के लिए यह समय रबी सीजन की फसलों के लिहाज से महत्वपूर्ण है। धान की कटाई के बाद खेतों में गेहूं की बिजाई का काम चल रहा है। तापमान में कमी आने से गेहूं की फसल के अंकुरण और शुरुआती बढ़वार के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन रही हैं। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार गेहूं की फसल के लिए सामान्य ठंड और उचित नमी लाभदायक रहती है। हालांकि किसानों को खेतों में नमी बनाए रखने और समय पर बिजाई करने पर ध्यान देना चाहिए।
विज्ञापन
विज्ञापन

स्वास्थ्य का रखें ध्यान : डॉ जितेंद्र गिल के अनुसार मौसम में बदलाव के साथ सर्दी, खांसी, जुकाम और गले में खराश जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। सुबह और शाम ठंड अधिक होने के कारण बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। डॉक्टरों के अनुसार सुबह-शाम गर्म कपड़े पहनकर ही घर से बाहर निकलें। ठंडे खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों से परहेज करें तथा पर्याप्त पानी पीते रहें।

सोमवार सुबह के समय मौसम का दृश्य। संवाद

सोमवार सुबह के समय मौसम का दृश्य। संवाद

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed