Kaithal News: स्कूल जा रही दो चचेरी बहनों को ट्रक ने कुचला, मौके पर मौत

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स्कूल से कुछ ही दूरी पर पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों छात्राएं स्कूटी समेत सड़क पर गिर गईं और ट्रक का पिछला पहिया उनके ऊपर से गुजर गया। दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन को मौके पर छोड़कर भाग गया। सीवन थाना पुलिस ने शरणदीप के पिता जितेंद्र सिंह की शिकायत पर ट्रक चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।परिजनों का रो-रोकर बुरा हालहादसे की सूचना मिलते ही दोनों छात्राओं के परिजन मौके पर पहुंचे। बेटियों के शव देखकर परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। आसपास के लोगों ने उन्हें संभाला। मौके पर पहुंची डायल-112 के माध्यम से दोनों छात्राओं को सरकारी अस्पताल पहुंचाया। बाद में सीवन थाना पुलिस को अस्पताल से उनकी मौत की सूचना मिली।पिता ने पुलिस को दी शिकायतपुलिस को दी शिकायत में छात्रा शरणदीप के पिता जितेंद्र सिंह ने बताया कि वे भी किसी काम से सीवन से कैथल की तरफ जा रहे थे। दोनों छात्राएं स्कूटी पर आगे जा रही थीं। शरणदीप स्कूटी चला रही थी और गुर्णदीप पीछे बैठी थी। इस दौरान पीछे से आ रहे ट्रक नंबर एचआर63डी-0737 के चालक ने तेज और लापरवाही से वाहन चलाते हुए स्कूटी को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही दोनों छात्राएं स्कूटी समेत सड़क पर गिर गईं। ट्रक का पिछला पहिया दोनों के ऊपर से गुजर गया। दोनों छात्राओं की मौके पर ही मौत हो गई।मृतका शरणदीप के पिता जितेंद्र सिंह की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हादसे में शामिल ट्रक और चालक से संबंधित जानकारी जुटाई जा रही है। ट्रक को कब्जे में लेकर हादसे के कारणों और चालक की भूमिका की जांच की जाएगी और उसके आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी।- मुकेश रानी, एसएचओ, थाना सीवन।