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Kaithal News: जींद रोड पर ट्रक की टक्कर से दो कारें और दो बाइक क्षतिग्रस्त

Mon, 12 Oct 2026 11:22 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 11:22 PM IST
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Two cars and two motorcycles damaged after being hit by a truck on Jind Road.
सड़क दुर्घटना में टूटी कार की फोटो। संवाद
कैथल। शहर के जींद रोड पर अनाज मंडी के पास सोमवार सुबह करीब 10 बजे ट्रक की टक्कर से दो कारें और दो बाइक क्षतिग्रस्त हो गईं। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। गनीमत रही कि हादसे में कोई व्यक्ति घायल नहीं हुआ। प्रत्यक्षदशी मनोज, राजेश ने बताया कि अनाज मंडी के पास जींद रोड पर ट्रक ने दो कार व दो बाइक को टक्कर मार दी।
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टक्कर लगने से दोनों कारें क्षतिग्रस्त हो गईं। कारों के शीशे टूट गए। बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद अनाज मंडी चौकी प्रभारी जयपाल भी मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। ट्रक को अनाज मंडी चौकी में लाया गया। पुलिस ने मामले के बारे में जानकारी जुटाई। शहर थाना प्रभारी सतपाल ने बताया कि अभी तक इस संबंध में कोई शिकायत नहीं मिली है। यदि किसी पक्ष की ओर से शिकायत दी जाती है तो उसके आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी।

सड़क दुर्घटना में टूटी कार की फोटो। संवाद

सड़क दुर्घटना में टूटी कार की फोटो। संवाद

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