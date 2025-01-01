निपुण हरियाणा मिशन : गुहला में 78 प्राथमिक शिक्षकों का प्रशिक्षण शुरू

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खंड शिक्षा अधिकारी नरेंद्र दीक्षित ने प्रशिक्षण में शामिल अध्यापकों को नियमित उपस्थिति और समयपालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण के दौरान सीखी गई तकनीकों और नवाचारों को विद्यालयों में कक्षा शिक्षण के दौरान लागू किया जाए। शिक्षक बच्चों के सीखने के स्तर के अनुसार गतिविधियां तैयार करें और प्रत्येक विद्यार्थी की प्रगति पर ध्यान दें।कमजोर विद्यार्थियों पर देना होगा विशेष ध्याननरेंद्र दीक्षित ने कहा कि विद्यार्थियों में पढ़ने, लिखने, समझने और बुनियादी गणितीय अवधारणाओं को सीखने के प्रति रुचि विकसित करना जरूरी है। अध्यापकों को खेल आधारित, गतिविधि आधारित और आनंददायक शिक्षण पद्धतियों को बढ़ावा देना चाहिए। सीखने में अतिरिक्त सहयोग की जरूरत वाले विद्यार्थियों पर विशेष ध्यान देने के साथ नियमित आकलन किया जाए। विद्यार्थियों की प्रगति का रिकॉर्ड रखते हुए जरूरत के अनुसार उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था भी की जाए। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं बल्कि शिक्षकों के शिक्षण व्यवहार में सकारात्मक बदलाव लाना और निर्धारित निपुण लक्ष्यों को हासिल करना है।शिक्षकों के ज्ञान और कौशल को अपडेट करना जरूरीकार्यक्रम के नोडल अधिकारी व प्रधानाचार्य संजय गुप्ता, अशोक कुमार और खंड निपुण समन्वयक सुनील दत्त भी मौजूद रहे। सुनील दत्त ने कहा कि निपुण शिक्षक ही विद्यार्थियों को निपुण बना सकता है। अध्यापकों को बच्चों में सीखने के प्रति जिज्ञासा, आत्मविश्वास और निरंतर प्रयास करने की भावना विकसित करनी चाहिए।उन्होंने कहा कि जिस प्रकार सॉफ्टवेयर को समय-समय पर अपडेट करना जरूरी होता है, उसी प्रकार अध्यापकों के ज्ञान और शिक्षण कौशल का निरंतर विकास भी आवश्यक है। इस अवसर पर कुलदीप नैन, हरमन सिंह, मोहित सहगल, सतीश कुमार, संदीप सीडा, एबीआरसी करमचंद और सुरजीत सिंह उपस्थित रहे।