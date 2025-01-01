Kaithal News: जेई के तबादलों के विरोध में बिजली कर्मचारियों का धरना 25वें दिन भी जारी

राममेहर जेई ने आरोप लगाया कि पूंडरी के विधायक सतपाल जांबा कर्मचारियों पर विभागीय नियमों के विरुद्ध काम करने के लिए दबाव बनाते हैं। उन्होंने कहा कि जेई के तबादलों के मामले में विधायक और निगम प्रशासन हठधर्मिता अपनाए हुए हैं। विधायक की ओर से बिजली कर्मचारियों को भ्रष्ट और कामचोर कहने जैसी बयानबाजी से कर्मचारियों में रोष है। राममेहर ने कहा कि यूनियन दोनों जेई के अनुचित तबादलों को रद्द करवाने की मांग के लिए आंदोलन कर रही है। कर्मचारियों की मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि विधायक और निगम प्रबंधन ने अपना रवैया नहीं बदला और दोनों जेई के तबादले रद्द नहीं किए तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आंदोलन के दौरान शांति व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति में इसकी जिम्मेदारी निगम प्रबंधन और विधायक की होगी। धरने में केंद्रीय परिषद के संयुक्त सचिव सतबीर सिंह, यूनिट प्रधान जितेंद्र बाकल, कुलदीप सिंह, हरिकिशन, प्रवीण बतान, सुशील नैन, सतीश कुमार, यशपाल, सुशील कुमार और सुरजीत शामिल हुए।