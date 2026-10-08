Kaithal News: मंडलायुक्त ने राजस्व अधिकारियों की बैठक में की कार्यों की समीक्षा, बिना उचित तामील के एकतरफा आदेश न देने के निर्देश

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मंडलायुक्त ने कहा कि लोगों से जुड़े कार्य अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रहने चाहिए। प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी अपने स्तर पर कार्यों की नियमित निगरानी करें। उन्होंने कहा कि डिजिटल व्यवस्था लागू करने का उद्देश्य राजस्व सेवाओं को अधिक पारदर्शी, सरल और समयबद्ध बनाना है। इसलिए डिजिटल पोर्टल पर आने वाली तकनीकी दिक्कतों की भी तत्काल सूचना देकर उनका समाधान करवाया जाए। उन्होंने पेपरलेस रजिस्ट्री व्यवस्था की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि निर्धारित समय में टोकन डिसाइड किए जाएं और किसी स्तर पर अनावश्यक देरी न हो। इंतकाल और ऑटो-म्यूटेशन के लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाकर पेंडेंसी खत्म करने के निर्देश दिए। निशानदेही और तकसीम से जुड़े मामलों की भी नियमित समीक्षा करने के लिए कहा।बिना उचित तामील के एकतरफा आदेश नहींकोर्ट केसों की समीक्षा के दौरान मंडलायुक्त ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी राजस्व मामले में आदेश पारित करने से पहले समन और नोटिस की उचित तामील सुनिश्चित की जाए। बिना उचित तामील के एकतरफा आदेश पारित करने के मामलों को गंभीरता से लिया जाएगा। तहसीलदार, नायब तहसीलदार और एसडीएम स्तर पर लंबित मामलों की नियमित सुनवाई कर जल्द निपटारा करने के लिए कहा।बैठक में अधिकारियों ने ऑनलाइन पोर्टल पर आ रही तकनीकी समस्याओं की जानकारी भी दी। मंडलायुक्त ने कहा कि ऐसी प्रत्येक समस्या तत्काल दर्ज करवाई जाए, ताकि संबंधित तकनीकी टीम से उसका समाधान कराया जा सके। उन्होंने सीएम विंडो, जनसंवाद और समाधान शिविर में प्राप्त शिकायतों का भी समयबद्ध निपटारा करने के निर्देश दिए। बैठक में डीसी अपराजिता, एडीसी सुशील कुमार, डीएमसी कपिल शर्मा, कैथल एसडीएम संजय, कलायत एसडीएम अजय हुड्डा, गुहला एसडीएम मनीष यादव, सीटीएम कैप्टन प्रमेश कुमार, डीआरओ चंद्र मोहन सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।