Kaithal News: 11वां छठ पर्व महोत्सव 13 से 16 नवंबर तक धूमधाम से मनाया जाएगा
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 11:43 PM IST
Updated Tue, 06 Oct 2026 11:43 PM IST
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कैथल। पूर्वांचल जन विकास मंच कैथल की ओर से छठ पूजा पर्व के लिए शहीद स्मारक के सामने स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर परिसर में बैठक की गई। इसमें मंच के पदाधिकारियों और सदस्यों ने भाग लिया। बैठक में आगामी छठ पूजा पर्व के आयोजन, तैयारियों और समाजहित से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। सदस्यों ने छठ पर्व को आपसी भाईचारे, सामाजिक एकता और सांस्कृतिक परंपराओं से जोड़ते हुए इसे मिल-जुलकर मनाने का संकल्प लिया।
बैठक में प्रधान सेवक जय कृष्ण राय ने बताया कि इस बार 11वां छठ पर्व महोत्सव 13 से 16 नवंबर तक धूमधाम से मनाया जाएगा। पर्व के तहत 15 नवंबर को डेरा बाबा शीतलपुरी डेरे के तट पर छठ मैया का जागरण आयोजित किया जाएगा। उप प्रधान धनंजय ने कहा कि छठ पूजा पूर्वांचल समाज की आस्था और संस्कृति का महत्वपूर्ण पर्व है। यह पर्व सूर्य उपासना और लोक आस्था से जुड़ा होने के साथ-साथ समाज को एकजुट करने का भी संदेश देता है। मंच की ओर से समाज के सभी सदस्यों से छठ पूजा के आयोजन में सहयोग करने व सामाजिक कार्यों में बढ़-चढ़कर भाग लेने की अपील की गई। इसके साथ ही पदाधिकारियों ने कहा कि सामाजिक एकता और सहयोग के माध्यम से समाज के जरूरतमंद लोगों की मदद के साथ-साथ सांस्कृतिक परंपराओं को भी मजबूती दी जा सकती है।
इस मौके पर उप प्रधान अशोक साहू, महासचिव शाहिद आलम, सचिव अश्विनी, कोषाध्यक्ष अशोक महतो, संतु पासवान, विकास सदानंद, अजय और विजय मौजूद रहे।
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बैठक में प्रधान सेवक जय कृष्ण राय ने बताया कि इस बार 11वां छठ पर्व महोत्सव 13 से 16 नवंबर तक धूमधाम से मनाया जाएगा। पर्व के तहत 15 नवंबर को डेरा बाबा शीतलपुरी डेरे के तट पर छठ मैया का जागरण आयोजित किया जाएगा। उप प्रधान धनंजय ने कहा कि छठ पूजा पूर्वांचल समाज की आस्था और संस्कृति का महत्वपूर्ण पर्व है। यह पर्व सूर्य उपासना और लोक आस्था से जुड़ा होने के साथ-साथ समाज को एकजुट करने का भी संदेश देता है। मंच की ओर से समाज के सभी सदस्यों से छठ पूजा के आयोजन में सहयोग करने व सामाजिक कार्यों में बढ़-चढ़कर भाग लेने की अपील की गई। इसके साथ ही पदाधिकारियों ने कहा कि सामाजिक एकता और सहयोग के माध्यम से समाज के जरूरतमंद लोगों की मदद के साथ-साथ सांस्कृतिक परंपराओं को भी मजबूती दी जा सकती है।
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इस मौके पर उप प्रधान अशोक साहू, महासचिव शाहिद आलम, सचिव अश्विनी, कोषाध्यक्ष अशोक महतो, संतु पासवान, विकास सदानंद, अजय और विजय मौजूद रहे।
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