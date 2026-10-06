Kaithal News: 11वां छठ पर्व महोत्सव 13 से 16 नवंबर तक धूमधाम से मनाया जाएगा

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बैठक में प्रधान सेवक जय कृष्ण राय ने बताया कि इस बार 11वां छठ पर्व महोत्सव 13 से 16 नवंबर तक धूमधाम से मनाया जाएगा। पर्व के तहत 15 नवंबर को डेरा बाबा शीतलपुरी डेरे के तट पर छठ मैया का जागरण आयोजित किया जाएगा। उप प्रधान धनंजय ने कहा कि छठ पूजा पूर्वांचल समाज की आस्था और संस्कृति का महत्वपूर्ण पर्व है। यह पर्व सूर्य उपासना और लोक आस्था से जुड़ा होने के साथ-साथ समाज को एकजुट करने का भी संदेश देता है। मंच की ओर से समाज के सभी सदस्यों से छठ पूजा के आयोजन में सहयोग करने व सामाजिक कार्यों में बढ़-चढ़कर भाग लेने की अपील की गई। इसके साथ ही पदाधिकारियों ने कहा कि सामाजिक एकता और सहयोग के माध्यम से समाज के जरूरतमंद लोगों की मदद के साथ-साथ सांस्कृतिक परंपराओं को भी मजबूती दी जा सकती है।इस मौके पर उप प्रधान अशोक साहू, महासचिव शाहिद आलम, सचिव अश्विनी, कोषाध्यक्ष अशोक महतो, संतु पासवान, विकास सदानंद, अजय और विजय मौजूद रहे।