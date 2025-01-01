Kaithal News: ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के विरोध में नर्सिंग कर्मियों ने की हड़ताल

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नर्सिंग अधिकारियों ने कहा कि स्थानांतरण नीति पारदर्शी, निष्पक्ष और न्यायसंगत होनी चाहिए। कर्मचारियों की वास्तविक परिस्थितियों और सेवा आवश्यकताओं को ध्यान में रखे बिना स्थानांतरण करना उचित नहीं है। उन्होंने सरकार से ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी को रोकने और नर्सिंग स्टाफ से बातचीत कर नई नीति तैयार करने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार ने सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन को आगे बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। धरने में वीरपाल, शबनम, सुचित्रा, सुषमा और सुमित्रा सहित नर्सिंग स्टाफ मौजूद रहा। नर्सिंग अधिकारियों ने कहा कि स्थानांतरण नीति पारदर्शी, निष्पक्ष और न्यायसंगत होनी चाहिए। कर्मचारियों की वास्तविक परिस्थितियों और सेवा आवश्यकताओं को ध्यान में रखे बिना स्थानांतरण करना उचित नहीं है। उन्होंने सरकार से ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी को रोकने और नर्सिंग स्टाफ से बातचीत कर नई नीति तैयार करने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार ने सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन को आगे बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। धरने में वीरपाल, शबनम, सुचित्रा, सुषमा और सुमित्रा सहित नर्सिंग स्टाफ मौजूद रहा।

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कलायत। नर्सिंग स्टाफ एसोसिएशन हरियाणा के आह्वान पर उपमंडल नागरिक अस्पताल कलायत के नर्सिंग ऑफिसरों ने सरकार की ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के विरोध में तीन दिवसीय सांकेतिक हड़ताल शुरू की है। 5 से 7 अक्तूबर तक नर्सिंग ऑफिसर रोजाना सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक अस्पताल परिसर में धरना देकर विरोध दर्ज करवा रहे हैं। मंगलवार को धरने की अध्यक्षता नर्सिंग ऑफिसर सुखदीप कौर ने की जबकि मंच संचालन ललित कुमार ने किया। इस दौरान नर्सिंग स्टाफ ने ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के खिलाफ नारेबाजी की।