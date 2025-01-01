Kaithal News: कलायत में पुरानी रंजिश में युवक पर चाकू से जानलेवा हमला

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वारदात के दौरान पुलिस की आपातकालीन सेवा डायल 112 की कार्यप्रणाली पर भी परिजनों ने सवाल खड़े किए हैं। परिजनों का आरोप है कि घटना के बाद कई बार संपर्क साधने का प्रयास किया गया लेकिन फोन कनेक्ट नहीं हो सका। वहीं कलायत थाना प्रभारी रणदीप सिंह ने बताया कि पुलिस को फिलहाल परिजनों की ओर से कोई लिखित शिकायत या अस्पताल से रुक्का प्राप्त नहीं हुआ है। इसके बावजूद पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए प्राथमिक जांच शुरू कर दी है और शिकायत मिलने पर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वारदात के दौरान पुलिस की आपातकालीन सेवा डायल 112 की कार्यप्रणाली पर भी परिजनों ने सवाल खड़े किए हैं। परिजनों का आरोप है कि घटना के बाद कई बार संपर्क साधने का प्रयास किया गया लेकिन फोन कनेक्ट नहीं हो सका। वहीं कलायत थाना प्रभारी रणदीप सिंह ने बताया कि पुलिस को फिलहाल परिजनों की ओर से कोई लिखित शिकायत या अस्पताल से रुक्का प्राप्त नहीं हुआ है। इसके बावजूद पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए प्राथमिक जांच शुरू कर दी है और शिकायत मिलने पर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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कलायत। नगर के वार्ड 10 में पुरानी रंजिश में 26 वर्षीय युवक सूरजभान पर कुछ लोगों ने तेजधार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया। परिजनों के अनुसार पीड़ित सूरजभान दोपहर करीब तीन बजे सब्जी लेने के लिए जा रहे थे, तभी पहले से घात लगाए बैठे आरोपियों ने उन पर मुर्गी काटने वाली छुरी से वार कर दिया। हमले में सिर और हाथ पर गंभीर चोटें आईं। घायल युवक किसी तरह भागकर उप-मंडल नागरिक अस्पताल पहुंचा। वहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत को देखते हुए तुरंत रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया।