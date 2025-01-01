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Kaithal News: आढ़तियों ने डीसी से मिलकर तीनों एजेंसियों से एक साथ खरीद शुरू कराने की मांग की

Wed, 07 Oct 2026 12:15 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 12:15 AM IST
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Commission agents met the Deputy Commissioner and demanded that procurement by all three agencies begin simultaneously.
सीवन अनाज मंडी में धान की तुलाई करते कर्मचारी। संवाद
कैथल। अनाज मंडी में धान की सरकारी खरीद मंगलवार को दूसरे दिन भी जारी रही। संबंधित विभागों की ओर से किसानों के धान की खरीद की गई। सोमवार को आढ़तियों के प्रतिनिधिमंडल ने मार्केट कमेटी के चेयरमैन शमशेर सिंह सैनी खानपुर, वाइस चेयरमैन विक्रम मुंजाल और मंडी प्रधान अमरेंद्र सिंह खारा के नेतृत्व में उपायुक्त से मुलाकात की थी। प्रतिनिधिमंडल ने डीसी से मंडी में तीनों खरीद एजेंसियों से एक साथ धान की खरीद शुरू करवाने का आग्रह किया था। मार्केट कमेटी पदाधिकारियों ने कहा कि किसानों को मंडी में किसी प्रकार की परेशानी नहीं आने दी जाएगी। खरीदी गई धान का उठान भी समय पर करवाया जा रहा है, ताकि मंडी में फसल का अधिक जमाव न हो और किसानों को अपनी उपज लाने में दिक्कत न आए।

सीवन अनाज मंडी में धान की तुलाई करते कर्मचारी। संवाद

सीवन अनाज मंडी में धान की तुलाई करते कर्मचारी। संवाद

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