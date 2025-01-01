फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kaithal News ›   Temples resounded with the worship of Goddess Mahagauri; devotees sought her blessings.

Kaithal News: मां महागौरी की आराधना से गूंजे मंदिर, भक्तों ने लिया आशीर्वाद

Tue, 20 Oct 2026 02:35 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 02:35 AM IST
विज्ञापन
Temples resounded with the worship of Goddess Mahagauri; devotees sought her blessings.
कलायत में शक्ति पूजा करते विहिप सदस्य। संवाद - फोटो : samvad
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

कलायत। नवरात्र के आठवें दिन मंदिरों में श्रद्धालुओं ने मां महागौरी की पूजा-अर्चना कर सुख-समृद्धि की कामना की। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मां महागौरी को देवी पार्वती का 16 वर्षीय अविवाहित स्वरूप माना जाता है। मां की आराधना से भक्तों को सुख-शांति और मनोकामना पूर्ति का आशीर्वाद मिलता है।
मंदिर के पुजारी संजय गौतम ने बताया कि चैत्र और आश्विन मास के नवरात्र में श्रद्धालु अखंड ज्योत प्रज्ज्वलित कर विशेष पूजा-अर्चना करते हैं। मान्यता है कि जहां-जहां माता के अंग गिरे, वहां शक्तिपीठों की स्थापना हुई। देश में 51 शक्तिपीठों में श्रद्धालु समय-समय पर मां की आराधना करते हैं। नवरात्र के आठवें दिन मां महागौरी और नौवें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है।
विज्ञापन

---
तपस्या से पड़ा महागौरी नाम
पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। तप के कारण उनका रंग काला पड़ गया। बाद में भगवान शिव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा के पवित्र जल से उन्हें स्नान कराया, जिससे उनका रंग गौर हो गया। तभी से उन्हें महागौरी कहा जाने लगा। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, मां महागौरी की पूजा से राहु ग्रह के अशुभ प्रभावों को कम करने की भी मान्यता है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed