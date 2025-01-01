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Kaithal News: जेई के तबादले रद्द करने के लिए धरना जारी

Tue, 20 Oct 2026 02:38 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 02:38 AM IST
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Protest continues, demanding cancellation of JEs' transfers
तबादलों के विरोध में धरना देते कर्मचारी। विज्ञ​प्ति
संवाद न्यूज एजेंसी
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पूंडरी। बिजली निगम के जेई सुनील और नरेश के तबादलों के विरोध में बिजली कर्मचारियों का धरना सोमवार को 32वें दिन भी जारी रहा। एचएसईबी वर्कर यूनियन भिवानी की पूंडरी यूनिट के आह्वान पर कर्मचारियों ने सुबह 9 से शाम 5 बजे तक कामकाज बंद रखकर डिविजन कार्यालय परिसर में रोष प्रदर्शन किया।
कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि यदि दोनों जेई के तबादले जल्द रद्द नहीं किए गए तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। धरने की अध्यक्षता केंद्रीय परिषद के संयुक्त सचिव सतबीर सिंह ने की जबकि मंच संचालन सब यूनिट ढांड के प्रधान अंकुर मैहला ने किया।
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प्रदर्शन में पूंडरी यूनिट के अलावा अन्य सब यूनिटों के कर्मचारियों ने भी भाग लिया। कर्मचारियों ने पूंडरी विधायक और निगम प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। कर्मचारियों ने इन तबादलों को अनुचित बताते हुए तत्काल रद्द करने की मांग की।
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