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Hindi News ›   Haryana ›   Kaithal News ›   In wrestling, Bindu Bila won the 'Zila Kesari' title, while Ravindra secured the 'Kaithal Kumar' title.

Kaithal News: कुश्ती में बिंदू बिला ने जिला केसरी और रविंद्र ने जीता कैथल कुमार का खिताब

Tue, 20 Oct 2026 02:37 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 02:37 AM IST
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In wrestling, Bindu Bila won the 'Zila Kesari' title, while Ravindra secured the 'Kaithal Kumar' title.
खिलाडिय़ों के साथ मुख्य अतिथि सुखदेव सिंह। विज्ञप्ति
संवाद न्यूज एजेंसी
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कलायत। कैथल के इंडोर स्टेडियम में आयोजित जिला स्तरीय कुमार व केसरी कुश्ती प्रतियोगिता में गांव कुराड़ के पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। प्रतियोगिता में जिलेभर से करीब 350 पहलवानों ने विभिन्न आयु और वजन वर्गों में हिस्सा लेकर दमखम दिखाया। प्रतियोगिता के प्रमुख खिताबों में भी कुराड़ के पहलवानों का दबदबा रहा।

बिंदू बिला ने जिला केसरी और रविंद्र बबलू ने कैथल कुमार का खिताब अपने नाम किया। वहीं, महिला वर्ग में तनु कैथल कुमारी बनीं। इसके अलावा गांव कुराड़ के 14 महिला और पुरुष पहलवान अपने-अपने वजन वर्ग में प्रथम रहे। प्रतियोगिता में गांव कुराड़ स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के पीटीआई सुखदेव सिंह ने मुख्य अतिथि रहे। आयोजकों ने बताया कि प्रतियोगिता में कुमार और केसरी दो प्रमुख खिताबों के लिए मुकाबले करवाए गए। विभिन्न वर्गों में पहलवानों ने अपनी ताकत, तकनीक और कुश्ती कौशल का प्रदर्शन किया। इस मौके पर कुश्ती कोच हरीश कुमार, मनदीप कुमार, विमल कोच, सुरेंद्र पाडला, कोच रानी, कोच विनी, विजय कुमार व अन्य मौजूद रहे।
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