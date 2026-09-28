Kaithal News: आरकेएसडी कॉलेज में प्रतिभा खोज प्रतियोगिता शुरू, पहले दिन तृत्य और गायन की प्रतियोगिताएं हुई

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पहले सत्र में ओपन एयर स्टेज पर नृत्य प्रतियोगिता का शुभारंभ प्राचार्य डॉ. गगन मित्तल ने किया। प्रधान प्रबंधक समिति अश्विनी शोरेवाला ने प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नवागंतुक विद्यार्थी प्रतिभा की झलक दिखाने के साथ आगामी सांस्कृतिक गतिविधियों में बेहतर प्रदर्शन कर महाविद्यालय का नाम रोशन करें। प्राचार्य ने सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए उपलब्ध कराए गए संसाधनों के लिए प्रबंधक समिति का आभार जताया। उन्होंने विद्यार्थियों से आगामी युवा महोत्सव, अंतरक्षेत्रीय युवा महोत्सव और राज्यस्तरीय रत्नावली महोत्सव के लिए मेहनत करने का आह्वान किया। सांस्कृतिक विधाओं के संयोजक डॉ. बिजेंद्र कुमार ने कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की। सहसंयोजिका डॉ. सुरूची शर्मा ने प्रतियोगिताओं के नियम और आवश्यक योग्यताओं की जानकारी दी। डॉ. राजीव शर्मा ने मंच संचालन किया। निर्णायक मंडल में डॉ. विकास भारद्वाज, डॉ. अशोक अत्रि, डॉ. ऋचा लांग्यान, डॉ. रितु वालिया और डॉ. पूजा गुप्ता शामिल रहे।नृत्य में 32 और 30 ने गायन में लिया भागनृत्य प्रतियोगिता में 32 विद्यार्थियों ने हरियाणवी, पंजाबी और वेस्टर्न नृत्य प्रस्तुत किए। निर्णायक मंडल ने इनमें से 12 विद्यार्थियों को प्रतिभा खोज प्रतियोगिता के फाइनल के लिए चुना। दोपहर बाद हुई गायन प्रतियोगिता में 30 विद्यार्थियों ने हरियाणवी, हिंदी और पंजाबी गीत प्रस्तुत किए। इसमें से भी 12 विद्यार्थियों का चयन फाइनल के लिए किया गया।17 से 19 अक्तूबर तक होगा युवा महोत्सवप्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के लिए अगला बड़ा मंच 17 से 19 अक्तूबर तक जय राम गर्ल्स कॉलेज, लोहार माजरा, कुरुक्षेत्र में होने वाला युवा महोत्सव होगा। कॉलेज प्रबंधन के अनुसार प्रतिभा खोज प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचे विद्यार्थियों में से विधा के अनुसार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों का चयन युवा महोत्सव के लिए किया जाएगा। इसलिए प्रतिभागियों का फाइनल प्रदर्शन महत्वपूर्ण रहेगा।आज दूसरे दिन ये प्रतियोगिताएं होंगीप्रतिभा खोज प्रतियोगिता के दूसरे दिन कविता पाठ, भाषण, मिमिक्री, पेंटिंग, कार्टूनिंग, प्रश्नोत्तरी, रंगोली, फूलझड़ी, सांझी, बिंदरवाल, बोईयां बनाने और पगड़ी बांधने की प्रतियोगिताएं करवाई जाएंगी।