फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kaithal News ›   Allegations regarding the Election Commission's impartiality are contrary to facts: Shyam Singh Rana

चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर लगाए जा रहे आरोप तथ्यों के विपरीत : श्याम सिंह राणा

Mon, 28 Sep 2026 11:56 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 11:56 PM IST
विज्ञापन
Allegations regarding the Election Commission's impartiality are contrary to facts: Shyam Singh Rana
कैथल। जिला भाजपा कार्यालय कपिल कमल, कैथल में जिला अध्यक्ष भाजपा कैथल ज्योति सैनी की अध्यक्षता में चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली, विशेष गहन पुनरीक्षण और चुनावी प्रक्रिया के लिए लगाए जा रहे विपक्ष के आरोपों के संबंध में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता में मुख्य वक्ता के रूप में मंत्री श्याम सिंह राणा उपस्थित रहे। राणा ने कहा कि चुनाव आयोग एक सांविधानिक संस्था है और चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता और मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करना उसकी सांविधानिक जिम्मेदारी है।
विज्ञापन

उन्होंने कहा कि विपक्ष की ओर से चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं लेकिन हाल में चुनाव आयोग की ओर से जारी स्पष्टीकरण और उपलब्ध न्यायिक रिकॉर्ड इन आरोपों के संबंध में अलग तथ्य सामने रखते हैं। उन्होंने कहा कि 26 सितंबर 2026 को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की बैठक के बाद जारी संयुक्त स्पष्टीकरण में आयोग ने कहा कि प्रमुख निर्णय आयोग की सर्वसम्मति से लिए गए हैं।
विज्ञापन

श्याम सिंह राणा ने कहा कि विपक्ष की ओर से कैबिनेट सचिव को भेजे गए पत्र के लिए भी भ्रम फैलाने का प्रयास किया गया। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि संबंधित पत्र किसी चुनाव नीति या एसआईआर से संबंधित निर्णय को चुनौती देने वाला पत्र नहीं था, बल्कि एक वरिष्ठ चुनाव अधिकारी की प्रशासनिक कार्यप्रणाली से जुड़ा विषय था।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed