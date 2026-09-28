शिक्षा एवं आगे बढ़ने का संदेश देता है डाॅ. भीम राव आंबेडकर का जीवन : फूलिया
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 11:54 PM IST
Updated Mon, 28 Sep 2026 11:54 PM IST
विज्ञापन
कलायत। कलायत के गांव बढ़सीकरी कलां में भारत रत्न डाॅ.भीम राव आंबेडकर युवा मंच पुस्तकालय का 13वां व हरियाणा की पहली शहीद कैप्टन पूनम रानी महिला पुस्तकालय का चौथा स्थापना दिवस शिक्षा एवं सामाजिक चेतना के रूप में मनाया गया। दूसरे सत्र में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश के पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. आरआर फुलिया ने शिरकत की। उन्होंने विशिष्ट मेहमानों की मौजूदगी में होनहार छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया। इस दौरान मुख्य रूप से हांसी के तहसीलदार डाॅ. अनिल बिढाण, पार्षद कुमारी रेणू धानियां, बसपा संस्थापक रोहताश मेहरा, भीम आर्मी प्रदेश महासचिव संदीप बराह व अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। डॉ. आरआर फूलिया ने कहा कि आज हमें अपने बच्चों को उच्च शिक्षा और अच्छे संस्कार देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि शिक्षा जीवन का आधार है। इसके बिना जीवन का हर सफर अधूरा है। संविधान निर्माता भारत रत्न डाॅ. भीम राव अंबेडकर का जीवन हर किसी को शिक्षा एवं आगे बढऩे का संदेश देता है। इसलिए उनकी शिक्षाओंं को आत्मसात करते हुए शिक्षा को बढ़ावा देना जरूरी है। बसवा युवा नेता एवं सामाजिक कार्यकर्ता गुरदेव सिंह बढ़सीकरी ने बताया कि कार्यक्रम में दसवीं व 12वीं मेंं मेरिट हासिल करने वाले 84 विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर श्री रैदास तख्त प्रबंध कमेटी सचिव राजेश जेष्ट, लोक निर्माण विभाग सुपरवाइजर लखपत राय, एडवोकेट बलबीर सिंह रंगा, एडवोकेट रूबिना रंगा, एडवोकेट प्रवीन वती बौद्ध, अशोक धानियां मौजूद रहे।
विज्ञापन