Kaithal News: दिनभर बारिश से जनजीवन प्रभावित, 1509 धान की कटाई थमी

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दुकानदारों के अनुसार बारिश के कारण ग्राहक कम पहुंचे और कारोबार प्रभावित रहा। क्षेत्र में इन दिनों 1509 किस्म की धान की कटाई का कार्य शुरू होने वाला था। कई किसानों की फसल पककर तैयार है और कुछ किसानों ने सोमवार व मंगलवार को कटाई की तैयारी भी की थी। अचानक हुई बारिश के कारण खेतों में कटाई का काम रोकना पड़ा।किसानों ने बताया कि बारिश के बाद खेतों में नमी कम होने तक कटाई करना मुश्किल रहेगा। बारिश का असर सब्जी उत्पादक किसानों पर भी पड़ रहा है। खेतों में सब्जियों की तुड़ाई और अन्य कृषि कार्य प्रभावित हुए हैं। लगातार बारिश होने पर सब्जियों की गुणवत्ता और मंडियों तक उनकी आवक पर भी असर पड़ने की संभावना है। किसान राम रतन सैनी, मोजी मेहता व नरेंद्र सैनी सहित अन्य किसानों ने कहा कि 1509 धान की फसल पककर तैयार है और कटाई का समय चल रहा है। ऐसे में बारिश से काम रुक गया है।