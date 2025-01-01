Kaithal News: जमानत पर छूटे दोस्त का जुलूस निकालना पड़ा महंगा, 6 गिरफ्तार

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पुलिस अधिकारी के अनुसार साथियों ने लौटते समय राष्ट्रीय राजमार्ग-152 की तीनों लेन में गाड़ियों से हुड़दंग मचाया। युवकों ने गाड़ियों को तेज गति और लापरवाही से चलाया। कुछ युवक गाड़ी के ऊपर सवार दिखे। इससे अन्य वाहन चालकों के साथ एंबुलेंस के आवागमन में भी बाधा उत्पन्न होने की स्थिति पैदा हो गई। राहगीरों की सूचना के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने हुड़दंग में इस्तेमाल पांच गाड़ियां भी जब्त कर ली हैं।राहगीरों ने डायल-112 पर दी सूचना : हाईवे पर कई वाहनों के एक साथ तेज गति से चलने और शोर-शराबा करने से राहगीरों को परेशानी हुई। इस पर राहगीरों ने डायल-112 पर सूचना दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। इसके बाद थाना कलायत में प्राथमिकी दर्ज की गई।