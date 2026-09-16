Kaithal News: पेंटिंग प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने दिया पराली न जलाने का संदेश

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पेंटिंग प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने उत्साह के साथ भाग लिया। उन्होंने पराली प्रबंधन और स्वच्छ पर्यावरण विषय पर संदेशात्मक चित्र बनाकर फसल अवशेष नहीं जलाने का संदेश दिया। प्रतियोगिता में कक्षा दसवीं की खुशप्रीत और जागृति ने संयुक्त रूप से प्रथम, रजनी और साहिल ने द्वितीय तथा सुखप्रीत और निशा चौहान ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। विज्ञापन



विजेता विद्यार्थियों को विभाग की ओर से पदक देकर सम्मानित किया गया जबकि सभी प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र दिए गए। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को पराली जलाने से होने वाले पर्यावरणीय नुकसान की जानकारी दी गई। साथ ही फसल अवशेषों के उचित प्रबंधन के विभिन्न उपाय अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। पेंटिंग प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने उत्साह के साथ भाग लिया। उन्होंने पराली प्रबंधन और स्वच्छ पर्यावरण विषय पर संदेशात्मक चित्र बनाकर फसल अवशेष नहीं जलाने का संदेश दिया। प्रतियोगिता में कक्षा दसवीं की खुशप्रीत और जागृति ने संयुक्त रूप से प्रथम, रजनी और साहिल ने द्वितीय तथा सुखप्रीत और निशा चौहान ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।विजेता विद्यार्थियों को विभाग की ओर से पदक देकर सम्मानित किया गया जबकि सभी प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र दिए गए। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को पराली जलाने से होने वाले पर्यावरणीय नुकसान की जानकारी दी गई। साथ ही फसल अवशेषों के उचित प्रबंधन के विभिन्न उपाय अपनाने के लिए प्रेरित किया गया।

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गुहला-चीका। फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चीका में विद्यार्थियों के लिए जागरूकता कार्यक्रम एवं पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की उपमंडल कृषि अधिकारी डॉ. कंचन शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों के माध्यम से किसानों और आमजन तक पराली नहीं जलाने का संदेश पहुंचाना और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना रहा।