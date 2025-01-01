Kaithal News: सैर पर निकली मां-बेटी को तेज रफ्तार ट्रक ने कुचला, मां की मौत और बच्ची की दोनों टांगें टूटी

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ढांड पुलिस थाना को दिए बयान में पूजा के देवर कर्ण निवासी कल्याण नगर ढांड ने बताया कि वह रोजाना बस अड्डे वाली सड़क पर सैर करने जाता है। शुक्रवार सुबह वह भी सैर के लिए निकला था। इस दौरान उसकी भाभी पूजा और दो साल की भतीजी मन्नवी घर से सैर करने के लिए निकली थीं। वह कुछ दूरी पर उनके पीछे चल रहा था। कर्ण के अनुसार कुरुक्षेत्र की तरफ से तेज रफ्तार ट्रक आया। चालक ने गफलत और लापरवाही से ट्रक चलाते हुए पूजा और मन्नवी को सीधी टक्कर मार दी। दोनों सड़क पर गिर गईं। पूजा के सिर में गंभीर चोट लगी और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं मन्नवी की टांगों पर ट्रक का पहिया चढ़ गया। परिजन बच्ची को तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे। पुलिस के अनुसार उसकी मेडिकल रिपोर्ट में तीन चोटें दर्ज हैं।अस्पताल पहुंची मृतका की सास लीलम देवी ने बताया कि परिवार के सदस्य रोजाना सुबह घूमने जाते हैं। शुक्रवार को उनकी बहू व उनकी पोती एक साथ पहली बार घूमने के लिए निकले थे। वे सुबह करीब 5:40 बजे घर से निकल गए थे। लीलम देवी के अनुसार वह, उनका पोता विवेक और अभिषेक आगे चल रहे थे, उनके पीछे बेटे की घरवाली पूजा और मन्नवी थीं। पूजा ने पोती को गोद में ले रखा था। उनके साथ उसका बेटा कर्ण था। इस दौरान पीछे से रेत से भरा तेज रफ्तार ट्रक आया। ट्रक सीधे पूजा और मन्नवी की तरफ आया और दोनों को कुचल गया। हादसे के बाद चालक ट्रक लेकर मौके से भाग गया। वह मात्र 10 कदम आगे चल रही थी।ट्रक नंबर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज, चालक की तलाश जारीडीएसपी सुशील कुमार ने बताया कि सूचना मिलने पर ढांड थाना पुलिस सरकारी अस्पताल पहुंची। पुलिस ने मृतका की ब्रॉड डेड रिपोर्ट और घायल बच्ची की मेडिको-लीगल रिपोर्ट हासिल की। इसके बाद पूजा के देवर कर्ण का बयान दर्ज किया गया। पुलिस ने बयान और मेडिकल दस्तावेजों के आधार पर ट्रक नंबर RJ07 GD 8407 के चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। मामले में धारा 106, 281 और 125(ए) बीएनएस के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस आरोपी चालक की तलाश कर रही है और हादसे की जांच की जा रही है।