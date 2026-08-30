Kaithal News: सज्जन कुमार को लेकर भड़के सिख नेता

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गुहला चीका। सिख आगु जरनैल सिंह जैली, डॉ. साहब सिंह संधू, जसविंद्र सिंह अगौंध, लखविंद्र सिंह मान, बलदेव सिंह विर्क ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि वर्ष 1984 सिख कत्लेआम के मुख्य आरोपी सज्जन कुमार को अपना आदर्श बताकर कांग्रेस नेताओं ने सिखों के जख्मों को एक बार फिर से कुरेदा है। उन्होंने कहा कि रोहतक के सांसद दीपेंद्र हुड्डा का सज्जन कुमार को अपना रोल माडल बताना व पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा का सज्जन कुमार को अपना पक्का दोस्त कहना साबित करता है कि सिख कत्लेआम को कांग्रेस आज भी सही मानती है। सिख नेताओं ने भाजपा पर भी सज्जन कुमार की मौत पर राजनीति करने के आरोप लगाए है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से सहानुभूति का ढोंग कर कुछ भाजपा सांसद सज्जन कुमार की तेहरवीं में पहुंचे थे उससे भाजपा का दोहरा चरित्र उजागर हुआ है। इस मौके पर पूर्व विधायक बूटा सिंह, बलकार बल्लू, भूपेंद्र जैलदार, ज्ञान सिंह चीका मौजूद रहे। संवाद