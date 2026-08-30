Kaithal News: योगा व जुम्बा की प्रस्तुतियों से मेजर ध्यानचंद को किया नमन

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कैथल। इंदिरा गांधी (पीजी) महिला महाविद्यालय में महान हॉकी खिलाड़ी व हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। महाविद्यालय की छात्राओं ने विभिन्न खेल गतिविधियों के साथ-साथ सूर्य नमस्कार, योगा व जुम्बा में उत्साहपूर्वक भाग लिया।कार्यक्रम का उद्देश्य छात्राओं को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना, स्वस्थ व सक्रिय जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करना और महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को याद कर उनके जीवन व उपलब्धियों से प्रेरणा लेना था। योगा से छात्राओं को शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, एकाग्रता और तनावमुक्त जीवन का संदेश दिया गया जबकि जुम्बा से फिटनेस, ऊर्जा, उत्साह और सक्रिय जीवनशैली को अपनाने की प्रेरणा दी गई। कॉलेज की दो छात्राओं ने भाषण के माध्यम से मेजर ध्यानचंद को नमन किया।महाविद्यालय प्रबंधक समिति के प्रधान राम बहादुर खुरानिया ने मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि वे भारत के महानतम हॉकी खिलाड़ियों में से एक थे। उन्होंने वर्ष 1928, 1932 और 1936 के ओलंपिक खेलों में भारत के स्वर्णिम प्रदर्शन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस अवसर पर शारीरिक शिक्षा विभाग से प्रो. सविता व कोच आशु ने भी सभी को उत्तम स्वास्थ्य के लाभों से अवगत करवाया।