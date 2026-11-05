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Kaithal News: समाधान शिविर में एसडीएम ने सुनीं लोगों की समस्याएं

Thu, 05 Nov 2026 11:01 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 11:01 PM IST
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SDM listened to people's grievances at the resolution camp
लोगों की शिकायतें सुनते एसडीएम मनीष कुमार यादव। विज्ञ​प्ति
गुहला-चीका। एसडीएम मनीष कुमार यादव ने कहा कि समाधान शिविर लोगों की शिकायतों और समस्याओं के त्वरित समाधान में कारगर साबित हो रहे हैं। इन शिविरों में लोगों को मौके पर ही समस्याओं का समाधान मिल रहा है। साथ ही विभिन्न विभागों की योजनाओं की जानकारी भी दी जा रही है। वीरवार को बीडीपीओ कार्यालय चीका के हॉल में आयोजित समाधान शिविर में शहर और ग्रामीण क्षेत्रों से दर्जनों लोग अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे। एसडीएम ने एक-एक शिकायत सुनते हुए उन्हें संबंधित विभागों के अधिकारियों को भेजा और जल्द समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि बीडीपीओ कार्यालय चीका में प्रत्येक कार्य दिवस के सोमवार और वीरवार को समाधान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। शिविर में संबंधित विभागों के अधिकारी और सीएम विंडो के सदस्य भी मौजूद रहे।

लोगों की शिकायतें सुनते एसडीएम मनीष कुमार यादव। विज्ञप्ति

लोगों की शिकायतें सुनते एसडीएम मनीष कुमार यादव। विज्ञप्ति

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