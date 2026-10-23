फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kaithal News ›   SDM issues instructions to ensure smooth paddy procurement at Cheeka grain market

Kaithal News: एसडीएम ने चीका अनाज मंडी में धान खरीद सुचारु रखने के दिए निर्देश

Fri, 23 Oct 2026 11:44 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 11:44 PM IST
विज्ञापन
SDM issues instructions to ensure smooth paddy procurement at Cheeka grain market
चीका मंडी में निरीक्षण करते एसडीएम। विज्ञ​प्ति
गुहला-चीका। एसडीएम मनीष कुमार यादव ने शुक्रवार को चीका अनाज मंडी का निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों से धान खरीद कार्य को निरंतर सुचारू रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बारिश के कारण फसल कटाई में देरी के कारण मंडियों में धान नहीं आ रहा था। अब दोबारा फसल कटाई का कार्य जोरों से चल रहा है। इसके कारण फसल की आवक भी मंडियों में बढ़ी है। सभी संबंधित अधिकारी बढ़ती आवक को देखते हुए सभी खरीद केंद्रों पर पर्याप्त व्यवस्थाओं को सुचारू रखें। उन्होंने कहा कि सीजन के दौरान किसानों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। यदि किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो उसको जल्द पूरा करें। गत 22 अक्तूबर तक विभिन्न मंडियों में 19 लाख 44 हजार 72 क्विंटल धान की आवक हो चुकी है जबकि 12 लाख 59 हजार 150 क्विंटल टन धान का उठान किया जा चुका है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed