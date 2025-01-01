Kaithal News: जोनल यूथ फेस्टिवल में छाईं छात्राएं
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 12:29 AM IST
Updated Sat, 24 Oct 2026 12:29 AM IST
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पूंडरी। चौधरी ईश्वर सिंह कन्या महाविद्यालय, फतेहपुर पूंडरी की छात्राओं ने 17 से 19 अक्तूबर तक आयोजित जोनल यूथ फेस्टिवल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए विभिन्न प्रतियोगिताओं में पुरस्कार प्राप्त कर महाविद्यालय का गौरव बढ़ाया।
नवरंग राय लोहिया जयराम महिला महाविद्यालय लोहार माजरा में आयोजित इस महोत्सव में छात्राओं ने प्रश्नोत्तरी और हिंदी व अंग्रेजी वाद-विवाद प्रतियोगिताओं में अपनी बौद्धिक क्षमता, तार्किक सोच, भाषाई दक्षता और प्रभावशाली अभिव्यक्ति का शानदार परिचय दिया।
महाविद्यालय की उपलब्धियों के बारे में जानकारी देते हुए प्राचार्य डाक्टर शंकुतला सिंगला ने बताया कि प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान पर सायका, तनु देवी और मनीषा की टीम रही। अंग्रेजी वाद-विवाद प्रतियोगिता (पक्ष में) द्वितीय स्थान पर मनप्रीत कौर रही। अंग्रेजी वाद-विवाद प्रतियोगिता (विपक्ष में) तृतीय स्थान पर चेतन्या रही।
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हिंदी वाद-विवाद प्रतियोगिता (पक्ष में) प्रथम स्थान पर भावना और हिंदी वाद-विवाद प्रतियोगिता (विपक्ष )में द्वितीय स्थान पर राखी ने बाजी मारी। अंग्रेजी भाषण प्रतियोगिता (इलोक्यूशन) में चेतन्या ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। हिंदी वाद-विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान सहित विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्राप्त उपलब्धियां छात्राओं की मेहनत, लगन और उत्कृष्ट तैयारी का परिणाम हैं।
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नवरंग राय लोहिया जयराम महिला महाविद्यालय लोहार माजरा में आयोजित इस महोत्सव में छात्राओं ने प्रश्नोत्तरी और हिंदी व अंग्रेजी वाद-विवाद प्रतियोगिताओं में अपनी बौद्धिक क्षमता, तार्किक सोच, भाषाई दक्षता और प्रभावशाली अभिव्यक्ति का शानदार परिचय दिया।
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महाविद्यालय की उपलब्धियों के बारे में जानकारी देते हुए प्राचार्य डाक्टर शंकुतला सिंगला ने बताया कि प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान पर सायका, तनु देवी और मनीषा की टीम रही। अंग्रेजी वाद-विवाद प्रतियोगिता (पक्ष में) द्वितीय स्थान पर मनप्रीत कौर रही। अंग्रेजी वाद-विवाद प्रतियोगिता (विपक्ष में) तृतीय स्थान पर चेतन्या रही।
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हिंदी वाद-विवाद प्रतियोगिता (पक्ष में) प्रथम स्थान पर भावना और हिंदी वाद-विवाद प्रतियोगिता (विपक्ष )में द्वितीय स्थान पर राखी ने बाजी मारी। अंग्रेजी भाषण प्रतियोगिता (इलोक्यूशन) में चेतन्या ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। हिंदी वाद-विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान सहित विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्राप्त उपलब्धियां छात्राओं की मेहनत, लगन और उत्कृष्ट तैयारी का परिणाम हैं।