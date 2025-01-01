Kaithal News: कुश्ती में कलायत के दक्ष और वासुदेव ने जीता स्वर्ण पदक

विज्ञापन

प्रतियोगिता के अंडर-14 आयु वर्ग में स्कूल के छात्र दक्ष ने 52 किलोग्राम भार वर्ग और वासुदेव ने 35 किलोग्राम भार वर्ग में देशभर के विभिन्न राज्यों से आए पहलवानों को पछाड़ते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया और स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। दोनों खिलाड़ियों ने सफलता का श्रेय कोच सुशील कुमार को दिया। विद्यालय के चेयरमैन कुलदीप सिंह ने दोनों विजेता पहलवानों, उनके माता-पिता और कोच सुशील कुमार को बधाई दी।विद्यालय के प्रधानाचार्य जितेंद्र सिंह ने खिलाड़ियों की पीठ थपथपाते हुए कहा कि दक्ष और वासुदेव की यह सफलता उनकी अटूट मेहनत, अनुशासन और कोच सुशील कुमार के बेहतरीन प्रशिक्षण का परिणाम है। हमारे स्कूल में विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर विशेष जोर दिया जाता है, जहां पढ़ाई के साथ-साथ खेलों में भी उत्कृष्ट अवसर प्रदान किए जाते हैं।