कैथल। हिंदी प्रचार सभा कैथल की ओर से पीएम श्री राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जाखौली अड्डा कैथल में हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। छात्र-छात्राओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। हिंदी के प्रयोग के बारे में शपथ दिलाई गई और मुख्य वक्ता डॉक्टर रामेश्वर दास बिबयान ने सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता व हिंदी भाषा का ज्ञान प्रदान किया गया। उन्होंने कहा कि हिंदी हमारी मातृभाषा है। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान तृप्ति और द्वितीय स्थान लिवांसी व अनु और तृतीय स्थान शिवम ने प्राप्त किया। छात्रों को महापुरुषों की जीवनी संबंधी पुस्तक इनाम स्वरूप बांटी गई। शिक्षक ममता रानी व नीलम रानी का भरपूर सहयोग रहा।

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