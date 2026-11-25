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स्ट्रीट लाइटों के संबंध में बताते हुए ग्राम सरपंच रमेश मौण ने कहा कि गांव में 72 स्ट्रीट लाइटें लगी हुई हैं। इनके संचालन के लिए पंचायत ने बिजली विभाग से 5-5 केवीए के दो बिजली कनेक्शन लिए हुए हैं जिनका बिजली बिल पंचायत की ओर से भरा जाता रहा है। काफी समय से स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी हैं। उन्होंने बताया कि तीन वर्ष तक स्ट्रीट लाइटों की देखरेख संबंधित कंपनी की ओर से की जानी थी। समस्या के निपटान के लिए एजेंसी का ठेकेदार सुनवाई ही नहीं कर रहा। अब इस संबंध में पंचायती राज विभाग के अधिकारियों को जानकारी दी गई है।तालाबों के पानी की निकासी के लिए कार्य जारीसरपंच रमेश मौण ने बताया कि गांव के तालाबों के गंदे पानी की निकासी के लिए मॉडल तालाब का मसौदा तैयार किया जा चुका है। दो तालाबों में पानी की निकासी के लिए पाइपलाइन भी बिछाई जा चुकी है जिनकी निकासी शिमला रोड पर खेतों में की जानी है। फिलहाल गेहूं की फसल के लिए खेतों में पानी की आवश्यकता नहीं होने के कारण तालाबों का पानी निकालना संभव नहीं है। उन्होंने बताया कि तालाबों की खुदाई के लिए एस्टीमेट तैयार किया गया था लेकिन बाद में कुछ लोगों की ओर से तालाब की जमीन पर किए गए कब्जे पर विवाद खड़ा कर दिया गया जिसके कारण कार्य प्रभावित हुआ।पेयजल के लिए पंचायत कर रही प्रयाससरपंच रमेश मौण ने कहा कि भाखड़ा पेयजल परियोजना के साथ उनके गांव को सरकार की ओर से जोड़ा गया है। गांव मटौर में पानी आने के लिए गांव शिमला से पाइप लाइनें बिछाने का कार्य 90 प्रतिशत पूरा हो चुका है। पाइप लाइनों के लिए कुछ किसानों की ओर से किए गए विरोध के कारण कार्य बंद है। ग्राम पंचायत मटौर गांव शिमला की पंचायत से इस संबंध में संवाद कर रही है और अतिशीघ्र विरोध कर रहे किसानों को समझा कर कार्य को शुरू करवाने के प्रयास जारी हैं। गांव के वृद्ध आश्रम में महिलाओं के लिए सुविधाओं की मांग पर सरपंच ने कहा कि पंचायत की ओर से महिलाओं के लिए भी एक अलग शेड तैयार करवाने का प्रावधान किया जाएगा ताकि उन्हें आवश्यक सुविधा मिल सके। गांव के एक बस स्टैंड पर यात्रियों के लिए पेयजल और शेड की व्यवस्था पंचायत की ओर से की गई है। दूसरे बस स्टैंड पर करवाई जा रही है।