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पुलिस प्रवक्ता प्रवीण श्योकंद ने बताया कि यह कार्रवाई एंटी इमिग्रेशन टीम ने की है। गांव हाबड़ी निवासी सिमरनजीत सिंह ने थाना पूंडरी में शिकायत दी थी कि वे करीब सात वर्ष कनाडा में पढ़ाई करने के बाद मार्च 2025 में भारत लौटे थे। वे परिवार सहित दोबारा कनाडा जाना चाहते थे और वहां कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर के पद पर वर्क परमिट हासिल करने के इच्छुक थे। इस दौरान उन्होंने फेसबुक पर चंडीगढ़ स्थित ग्रे इमिग्रेशन लॉ फर्म का विज्ञापन देखा। संपर्क करने पर प्रदीप कुमार, गुरदीप सिंह, रेशब और रमित कुमार सहित अन्य लोगों ने परिवार सहित कनाडा भेजने का भरोसा दिया।अक्तूबर 2025 में प्रदीप कुमार और गुरदीप सिंह ने उसे कैथल बाईपास स्थित पूंडरी-कैथल रोड पर बुलाया और प्रति व्यक्ति करीब 30 लाख रुपये मांगे। शिकायतकर्ता के अनुसार उसने आरोपियों को नकदी, पासपोर्ट और जरूरी दस्तावेज सौंप दिए।भाई और गांव के अन्य लोगों को भी भेजने का दिया भरोसाआरोपियों ने शिकायतकर्ता के भाई बेअंत सिंह और गांव के गुरशरण सिंह व निहाल सिंह के परिवारों को भी कनाडा भेजने का भरोसा दिया। उनके पासपोर्ट और दस्तावेज लेकर प्राइम इमिग्रेशन सर्विस के माध्यम से प्रक्रिया पूरी करवाने की बात कही गई। शिकायत के अनुसार अक्तूबर 2025 से फरवरी 2026 तक वीजा फीस, एंबेसी फीस, फाइल चार्ज और अन्य खर्चों के नाम पर अलग-अलग बैंक खातों, ऑनलाइन माध्यमों और नकद से रकम ली गई। फरवरी 2026 के अंतिम दिनों में चंडीगढ़ स्थित कार्यालय में 10 लाख रुपये नकद भी दिए गए।चार चेक भी हुए बाउंसशिकायतकर्ता का आरोप है कि रकम लेने के बावजूद आरोपियों ने वीजा और वर्क परमिट नहीं दिलवाया। रुपये और दस्तावेज वापस मांगने पर टालमटोल की गई। आरोपियों ने गारंटी के तौर पर चार चेक दिए थे लेकिन बैंक में लगाने पर उनका भुगतान नहीं हुआ। शिकायतकर्ता के अनुसार, उससे कुल करीब 63.60 लाख रुपये की धोखाधड़ी की गई। पुलिस ने इस संबंध में थाना पूंडरी में प्राथमिकी दर्ज की थी।