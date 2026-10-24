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Kaithal News: क्रिकेट प्रतियोगिता में संकल्प सदन की टीम ने मारी बाजी

Sat, 24 Oct 2026 11:32 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 11:32 PM IST
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Sankalp Sadan's team emerged victorious in the cricket tournament.
किक्रेट प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हुए ​बच्चे। प्रवक्ता
कैथल। डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल में पुलिस स्मृति दिवस और राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य में अंतर सदनीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों में खेल भावना, अनुशासन, सहयोग और राष्ट्रप्रेम की भावना को बढ़ावा देना रहा। प्रतियोगिता में विद्यालय के चारों सदनों सेवा, संकल्प, सद्भावना और समर्पण के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। फाइनल मुकाबला सेवा और संकल्प सदन के बीच हुआ जिसमें संकल्प सदन विजेता रहा।
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डीएसपी सुशील प्रकाश ने किया खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन
कार्यक्रम में डीएसपी सुशील प्रकाश मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। विद्यालय की प्राचार्या अंजु गंभीर ने उनका स्वागत किया। उन्होंने पुलिस विभाग के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय अखंडता बनाए रखने में पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका है। पुलिसकर्मी अपने कर्तव्य और समर्पण से देश की सुरक्षा और एकता को मजबूत करते हैं।
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विद्यार्थियों ने दिखाया खेल कौशल
प्रतियोगिता में चारों सदनों के खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा, टीम भावना और अनुशासन का परिचय दिया। मैच के दौरान खिलाड़ियों ने खेल के नियमों का पालन करते हुए धैर्य, आत्मविश्वास और परस्पर सहयोग की भावना दिखाई। मैदान में खिलाड़ियों के उत्साह और प्रतिस्पर्धा ने वातावरण को रोमांचक बना दिया।
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खेलों से विकसित होते हैं नेतृत्व और अनुशासन के गुण
डीएसपी सुशील प्रकाश ने विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि खेल केवल शारीरिक विकास का माध्यम नहीं हैं, बल्कि इनसे अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, धैर्य और सामूहिक जिम्मेदारी जैसे गुण भी विकसित होते हैं। विद्यार्थियों को खेलों में बढ़-चढ़कर भाग लेना चाहिए और जीवन के हर क्षेत्र में ईमानदारी, समर्पण तथा सकारात्मक प्रतिस्पर्धा की भावना बनाए रखनी चाहिए। उन्होंने पुलिस स्मृति दिवस के माध्यम से देश की सुरक्षा के लिए प्राणों का बलिदान देने वाले पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि देने तथा राष्ट्रीय एकता दिवस के माध्यम से देश की अखंडता और एकजुटता बनाए रखने का संदेश दिया।

किक्रेट प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हुए बच्चे। प्रवक्ता

किक्रेट प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हुए बच्चे। प्रवक्ता

किक्रेट प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हुए बच्चे। प्रवक्ता

किक्रेट प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हुए बच्चे। प्रवक्ता

किक्रेट प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हुए बच्चे। प्रवक्ता

किक्रेट प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हुए बच्चे। प्रवक्ता

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