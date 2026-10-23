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Kaithal News: बिजली कर्मचारियों की हड़ताल को संयुक्त किसान मोर्चा का समर्थन

Fri, 23 Oct 2026 11:41 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 11:41 PM IST
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Samyukt Kisan Morcha extends support to the electricity employees' strike
बिजली कर्मचारियों को समर्थन देने पहुंचे किसान मोर्चा के नेता। विज्ञ​प्ति
कैथल। संयुक्त किसान मोर्चा ने बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों की 22 से 24 अक्तूबर तक की हड़ताल का समर्थन किया है। मोर्चा ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर कर्मचारियों की मांगों का समाधान करने और समानांतर बिजली वितरण लाइसेंस का फैसला वापस लेने की मांग की है। किसान सभा के जिला प्रधान जसबीर सिंह, सह सचिव धर्मपाल भुना, बलवंत जाटान, किसान यूनियन नेता सतपाल दिनोवाली, गुरनाम सिंह, राजीव आर्य, महेंद्र सिंह और जिया लाल दुधवा ने संयुक्त बयान में कहा कि गुरुग्राम और नूंह में इलेवन पावर कंपनी को 25 वर्षों के लिए बिजली वितरण लाइसेंस देना जनहित के खिलाफ है। इससे सार्वजनिक बिजली व्यवस्था कमजोर होने के साथ उपभोक्ताओं और कर्मचारियों के हित प्रभावित होंगे। जसबीर सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री तत्काल हस्तक्षेप कर कर्मचारी संगठनों से वार्ता करें। जरूरत पड़ने पर विधानसभा में विधेयक लाकर फैसला वापस लिया जाए। उन्होंने स्मार्ट मीटर और अलग कृषि बिजली वितरण निगम बनाने की नीति वापस लेने की मांग की।
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